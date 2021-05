Czym jest musli? To pełnowartościowa mieszanka płatków zbożowych (najczęściej owsianych) z dużą ilością dodatków: orzechów czy też bakalii. Musli owsiane jest bogate w składniki odżywcze – zawiera dużo potrzebnych nam węglowodanów oraz błonnika, ułatwiającego trawienie i zapewniającego sytość. Płatki owsiane to także źródło białka, żelaza i witamin z grupy B.

- Bezglutenowe musli mogą spokojnie spożywać osoby nietolerujące glutenu oraz chore na celiakie, ponieważ w ich składzie są płatki owsiane pozbawione glutenu. Bardzo łatwo jest urozmaicać dania, dodając do mieszanki płatków różne dodatki. Dzięki temu na pewno szybko nie znudzą się nam klasyczne owsianki – mówi Karol Sadowski, ekspert marki Ocelio.

Możemy do nich dorzucić wszystko, co lubimy: świeże lub suszone owoce, ulubione orzechy, ziarna i nasiona. Warto też zastanowić się nad zbilansowanymi, gotowymi bezglutenowymi mieszankami musli, które możemy wykorzystać w pięciu różnych przepisach.

Klasyczna owsianka

Owsianka to doskonałe rozwiązanie na dodające energii śniadanie. Polecana jest szczególnie osobom aktywnym fizycznie oraz wszystkim tym, którzy potrzebują porannego zastrzyku węglowodanów. Warto przy tym zaznaczyć, że pierwszy posiłek dnia ma ogromne znaczenie na dalsze funkcjonowanie organizmu w ciągu dnia. Dzięki sycącej owsiance rozbudzamy swój organizm i przygotowujemy go do dalszej pracy. Możemy ją ugotować lub przyrządzić na zimno na bazie wody, mleka, jogurtu naturalnego czy też wybranego napoju roślinnego. To także świetne rozwiązanie dla zabieganych: gotową mieszankę płatków owsianych z dodatkami przygotujemy w parę minut. Osoby stosujące dietę bezglutenową z pewnością docenią klasyczne musli, np. z ziarnami i nasionami chia. Z dodatkiem mrożonych malin i borówek smakuje obłędnie.

Owsianka z piekarnika

Od jakiegoś czasu coraz większą popularnością cieszy się owsianka pieczona, sprawdzająca się szczególnie w chłodne poranki. Jej przygotowanie zajmuje nieco więcej czasu niż klasycznej, jeśli mamy dłuższą chwilę – nie pożałujemy.

- Do zapiekanej owsianki polecamy szczególnie bezglutenowe musli owsiane z jabłkiem i cynamonem, jeśli chcemy zjeść na śniadanie zdrową wersję szarlotki. Warto też dodać łyżeczkę miodu lub innego naturalnego słodzika, aby nasza „Szarlotka” była bardziej zwarta – dodaje ekspert. Musli zalewamy wodą lub mlekiem, przekładamy do naczynia żaroodpornego, pieczemy w 180 stopniach przez 30 minut i gotowe!

Owocowe crumble

Zostańmy na chwilę w temacie pieczenia i spróbujmy pysznego, idealnego na spotkania z rodziną lub znajomymi pełnego owoców - crumble pod owsianą kruszonką. Deser ten oryginalnie pochodzi z Wielkiej Brytanii i uchodzi za pierwowzór. Klasyczną kruszonkę z masła, cukru i mleka zastępuje się płatkami owsianymi. W ten sposób przygotujemy niezwykły jabłecznik lub inne owocowe ciasto. Wystarczy wyłożyć formę ulubionymi owocami, a wybrane musli owsiane (np. z czekoladą i kokosem) wymieszać z masłem i miodem. Tak zapieczone ciepłe crumble możemy też podać z kulką lodów waniliowych.

Chrupiące ciasteczka

Ten pomysł docenią osoby szczególnie dbające o to, co mają na talerzu. Domowe bezglutenowe ciasteczka owsiane to sposób na zdrową i mocno chrupiącą przekąskę pomiędzy posiłkami. Wzbogacone suszonymi owocami będą słodsze i bardziej wyraziste w smaku. Do ich przygotowania potrzebujemy jedynie musli, masło, miód, mąkę (bezglutenową lub pszenną dla osób, które mogą spożywać gluten) oraz jajka. Po wymieszaniu składników ciasteczka pieczemy w piekarniku i gotowe!

Odżywczy koktajl

Pożywny koktajl na bazie płatków owsianych to idealny przepis dla sportowców! Ze względu na swoje właściwości dostarczy odpowiedniej energii i witamin. Najprostsza wersja takiego koktajlu to połączenie banana, garści płatków owsianych i serka wiejskiego lub jogurtu naturalnego. Zapewnimy sobie odpowiednią dawkę białka, węglowodanów i witamin z grupy B i C.

- W bardziej dietetycznej wersji źródło białka możemy zastąpić jarmużem lub świeżym szpinakiem – dodatkowo pomożemy naszemu organizmowi w oczyszczeniu się – podpowiada Karol Sadowski. Każdy koktajl warzywno-owocowy wzbogacony płatkami owsianymi sprawdzi się jako energetyczny posiłek o poranku lub przed treningiem.