Najciekawsze, dotąd nieznane szerzej fakty na temat czekolady przedstawia Tomasz Sienkiewicz z Manufaktury Czekolady Chocolate Story.

Reklama

1. Najbrzydsze drzewo daje najlepsze ziarno kakaowca

Pewnie nikogo nie zaskoczy fakt, że czekolada wywodzi się z Ameryki Południowej. Co ciekawe, to właśnie te miejsca do dziś postrzegane są jako największy symbol uprawy ziaren kakao. Nieprzypadkowo!

To właśnie w gorącym i deszczowym klimacie Ameryki Łacińskiej owoce kakaowca dojrzewają najlepiej, przez co w tym regionie świata możemy spotkać ogromną liczbę plantacji. Również stamtąd pochodzi bohater pierwszej ciekawostki, czyli criollo. Jest to najdroższa, a zarazem najbardziej ceniona odmiana ziarna kakaowca na świecie. To właśnie z wykorzystaniem criollo powstają wyrafinowane, unikatowe i najbardziej cenione przez koneserów tabliczki czekolady, takie jak Porcelana Blanca, Nugu czy Chuno.

Mogłoby się wydawać, że tak wyjątkowe ziarna rosną na pięknych, rozłożystych i zdrowych drzewach kakaowca. Nic bardziej mylnego. Te, na których znajduje się criollo są po prostu… brzydkie! Mają nierówną i porowatą powierzchnię, a ponadto nie są zbyt dorodne, przez co znajduje się na nich niewiele owoców. Spoglądając na takie drzewko ciężko uwierzyć, że to właśnie na nim rośnie ziarno o tak bogatym i wyjątkowym aromacie. Zaskakujące jest również to, że te najmniej cenione ziarna wykorzystywane do produkcji masowej, czyli Forastero, rosną na pięknych i dorodnych drzewach. Taki to „kakaowy paradoks”.

2. Kakao z natury nie jest słodkie

Jaki jest największy fenomen czekolady? Dlaczego ją uwielbiamy? Przede wszystkim dlatego, że jest pyszna i słodka! Ale czy zawsze? Okazuje się, że nie!

Miazga kakaowa, z której tworzy się czekoladę to – jak sama nazwa wskazuje – zmiażdżone z dużą prędkością w specjalnym młynku ziarna kakaowca, które wcześniej zostały odpowiednio wyselekcjonowane, uprażone oraz obrane z łupinek. Tak powstała substancja bez wątpienia jest pachnąca i aromatyczna, jednak na pewno nie jest słodka! W swej fakturze jest chropowata, a w smaku niezwykle kwaśna, przez co kompletnie nie przypomina dobrze znanego smakołyku. Dopiero dzięki kolejnym etapom produkcji możliwe jest wydobycie odpowiedniego smaku.

Okazuje się jednak, że na świecie nie brakuje fanów kwaśnej, tradycyjnej odmiany czekoladowego przysmaku. W tym przypadku prym wiodą Kolumbijczycy, którzy spożywają ogromne ilości czekolady. Rzadko ją jedzą, a zdecydowanie częściej spożywają w wersji do picia. Ich tradycyjnym przysmakiem jest Santafereño, czyli spożywana zazwyczaj na śniadanie, czekolada na gorąco z kozim serem. Do wykonania napoju wykorzystuje się stuprocentową, nierafinowaną, kwaśną czekoladę. Czy jesteś gotów spróbować tradycyjnej południowoamerykańskiej czekolady?

3. Tabliczka czekolady nie potrafi się łamać

Z czym kojarzy nam się tabliczka czekolady? Oprócz wyjątkowego smaku jest to również dźwięk. Chyba wszyscy uwielbiają charakterystyczny trzask łamanej czekolady, prawda? Okazuje się, że wyprodukowanej tabliczki czekolady nie można połamać na kosteczki bez pewnych ważnych etapów produkcji.

Mowa o konszowaniu i temperowaniu. Pierwszy wymieniony proces polega na długotrwałym i intensywnym mieszaniu kwaśnej jeszcze miazgi kakaowej z cukrem w specjalnej konszy. Na tym etapie odparowywana jest woda oraz niechciane kwasy, przede wszystkim kwas octowy, dzięki czemu możliwe jest wydobycie odpowiedniego smaku. Mówi się, że to właśnie konszowanie najbardziej uszlachetnia czekoladę. To właśnie wtedy staje się ona bardziej jednorodna, a jej kolor nabiera intensywności. Dopiero wówczas substancja jest gotowa do temperowania w specjalnym urządzeniu, które na zmianę ją podgrzewa oraz chłodzi. To właśnie dzięki temu procesowi, produkt nabiera odpowiednich dla siebie i dobrze wszystkim znanych właściwości - lśni i łamie się z charakterystycznym trzaskiem, zamiast kruszyć się w dłoniach. Aż ciężko uwierzyć, że gdyby nie konszowanie i temperowanie, podzielenie się z kosteczką swojej ulubionej czekolady byłoby niemożliwe.

Czekolada jest jednym z ulubionych smakołyków wszystkich Polaków. Jak potwierdzają przytoczone ciekawostki, ten niepozorny, słodki przysmak niesie za sobą nie tylko wyjątkowy smak, ale jest również pełny wielu ciekawych i dotąd szerzej nieznanych tajemnic. Przytoczone trzy ciekawostki to zaledwie mały fragment ogromnej i bogatej historii, która stoi za „najstarszym przysmakiem świata”.