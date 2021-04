To przepis z rodzaju prostych i szybkich w wykonaniu, po który warto sięgnąć, gdy najdzie ochota na małe co nieco. Mięciutkie ciasto, rozpływająca się w ustach bita śmietana i pełne naturalnej słodyczy truskawki to propozycja idealna na wiosenne i letnie miesiące.

PRZEPIS na ciasto z truskawkami i bitą śmietaną Reklama Składniki (na keksówkę o wymiarach 31x15 cm): Ciasto: 5 jaj rozmiaru L w temperaturze pokojowej

1 szklanka cukru trzcinowego demerara drobnego GoldPack (250 g)

250 ml oleju Rapso

2 szklanki mąki pszennej tortowej (300 g)

2 łyżeczki proszku do pieczenia

cukier waniliowy lub olejek waniliowy

szczypta soli

masło i bułka tarta do wysypania foremki Dodatkowo 250 g śmietanki 36%

około 500 g truskawek

listki mięty do ozdoby (opcjonalnie)

cukier puder do posypania Przygotowanie Piekarnik rozgrzej do 180°C, foremkę wysmaruj masłem, a następnie wysyp bułką tartą.

Jajka rozbij i przełóż do misy miksera, dodaj cukier, sól, cukier waniliowy lub olejek.

Miksuj około 10 minut, aż masa będzie miała konsystencję gęstego kremu.

Cały czas miksując, wlewaj stopniowo olej.

Dodaj przesianą mąkę, wymieszaną wcześniej z proszkiem do pieczenia. Całość delikatnie wymieszaj szpatułką lub przy użyciu miksera na najniższych obrotach.

Przelej ciasto do foremki i wstaw do nagrzanego piekarnika.

Piecz około 45 minut, do tzw. suchego patyczka.

Upieczone ciasto wyjmij z piekarnika, odczekaj 10 minut - po tym czasie wyjmij z formy, a następnie ostudź na kratce.

Zetnij „górkę” ciasta (przy tego typu ciastach często powstaje ,,pęknięcie na górze”, lecz nie jest to wada lub nieprawidłowe przygotowanie).

Ubij na sztywno kremówkę i wyłóż ją na wierzch ciasta.

Umyte truskawki pokrój i ułóż na masie kremowej.

Na koniec ozdób ciasto miętą, a tuż przed podaniem posyp cukrem pudrem.