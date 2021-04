Królowa słodkości – czekolada mleczna, to nie tylko kultowy klasyk i pomysł na słodką przekąskę. Czekolada to także źródło wielu kulinarnych inspiracji. Doskonale sprawdza się zarówno jako dodatek do deserów, jak i ważny składnik wypieków. Urocze tartaletki z kruchego ciasta, wypełnione czekoladowym ganache zainspirują Cię do nowego spojrzenia na czekoladę. Zachwycą pysznym smakiem, efektownym wyglądem i łatwością przygotowania.

PRZEPIS na tartaletki z ganache czekoladowym Reklama Składniki: Ciasto kruche

mąka 500 g

cukier puder 225 g

jaja 2 szt.

masło 200 g

sól Ganache czekoladowy czekolada mleczna Terravita 200 g

śmietanka 35% 250 g

syrop glukozowy 30 g

masło 40 g Przygotowanie Masło w temperaturze pokojowej i resztę składników jednocześnie wymieszaj w mikserze planetarnym lub robocie kuchennym za pomocą płaskiego mieszadła, na średnich obrotach przez około 5 minut, do uzyskania jednolitej konsystencji. Gotowe ciasto zawiń w folię spożywczą i chłódź w lodowce przez 3 godziny. Ciasto rozwałkuj na grubość 4-5 mm i wytnij potrzebny kształt w zależności od foremki. Wypiekaj w temperaturze 170-180° około 12-15 minut, do uzyskania jednolitej złocistej barwy. Przygotuj ganache. W tym celu śmietankę zagotuj z syropem glukozowym. Dodaj pokrojoną czekoladę i masło. Dokładnie wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Wypieczone tarty wypełnij ganache i odłóż do lodówki na godzinę. Udekoruj bitą śmietaną i świeżymi malinami.