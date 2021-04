PRZEPIS na terrinę z białą kiełbasą

Składniki:

Kiełbasa biała wieprzowa Sokołów Naturrino - 1 pętko

Mięso z karkówki Sokołów Uczta świeżość i smak – 500 g

Marchewka baby - 1 op.

Brokuł – 100 g

Kalafior – 100 g

Śmietanka 36% - ok. 300 ml

Jajka – 3 szt.

Sól i pieprz

Przygotowanie

Mięso pokroić na drobne kawałki. Marchewkę pokroić wzdłuż na pół. Kalafiora i brokuł podzielić na mniejsze różyczki. Jajka ugotować na twardo, a następnie obrać ze skorupek. 1 pęto kiełbasy pokroić na plastry.

Rozdrobnić mięso (np. w blenderze) na jednolitą masę. Dodać śmietankę. Wszystko dokładnie zmiksować przez kilka minut. Doprawić solą i pieprzem, a całość wymieszać. Połowę powstałej masy przełożyć do formy. Następnie wyłożyć na środku całe jajka, po bokach jajek ułożyć marchewkę, brokuł i kalafiora. Wyłożyć plastry kiełbasy. Przykryć pozostałą częścią masy. Terrinę włożyć do rozgrzanego piekarnika i piec w temperaturze 140° przez ok. 60-70 minut.