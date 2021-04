PRZEPIS na zupę chrzanową z białą kiełbasą

Składniki (na 4-6 porcji):

Kiełbasa biała wieprzowa Sokołów Naturrino – 1 op.

Boczek surowy wędzony Sokołów - 1 op.

Cebula - 2 szt.

Wywar mięsno-warzywny/bulion - 2 l

Chrzan - 3 łyżki

Żurek - 250 ml

Jajka – 4 sztuki

Olej - 30 ml

Świeży majeranek

Pieprz i sól

Przygotowanie

Cebulę pokroić w paski, a boczek - w kostkę. W garnku rozgrzać olej. Na rozgrzany olej wrzucić cebulę i dusić ją do skrystalizowania. Dodać boczek. Wszystko dokładnie wymieszać. Boczek podsmażać do uzyskania złocistego koloru.

Dodać bulion. Wymieszać dokładnie wszystkie składniki. Dodać listki majeranku. Całość zalać żurkiem i ponownie wymieszać. Gotować ok. 30 min, od czasu do czasu mieszając. Doprawić solą i pieprzem. Na koniec dodać ok. 3 łyżki chrzanu, wymieszać dokładnie i gotować przez ok. 3 minuty. Podawać z jajkiem pokrojonym na ćwiartki oraz kiełbasą białą wieprzową.