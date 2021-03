Z raportu wynika również, że coraz częściej sięgamy po ulubione tradycyjne potrawy. W Polsce najczęściej wskazywanym daniem były naleśniki – 46% badanych potwierdziło, że przygotowało lub nauczyło się przygotowywać naleśniki w minionym roku. Drugie miejsce zajął rosół (44%), a trzecie - pierogi (43%). W innych europejskich krajach popularne były takie dania jak spaghetti carbonara (Włochy), tortilla (Hiszpania) czy gulasz (Czechy). Jednak nie tylko tradycyjne dania królują w polskich domach. 73% respondentów przyznało, że w ostatnim roku częściej eksperymentowało z kuchnią i przepisami. Inspiracje do gotowania nowych dań czerpiemy m.in. z ekranu – 47% badanych przygotowało coś, co zobaczyło w telewizji lub w serwisach streamingowych.

Powrót wspólnego gotowania i spożywania posiłków

Poza praktycznym aspektem przygotowywania posiłków w domu, gotowanie wiąże się dla Polaków również z chęcią prowadzenia zdrowszego stylu życia (69%), nabywaniem nowych umiejętności (60%) i okazją do spędzania czasu z bliskimi (60%). 67% badanych przyznało, że wspólne gotowanie i spożywanie posiłków przyczyniło się do zacieśnienia więzi między domownikami. Większość (81%) twierdzi, że planuje kontynuować rytuał wspólnego zasiadania do stołu nawet po zniesieniu obostrzeń.

Ubiegły rok przyniósł również odrodzenie domowych kolacji z rodziną i przyjaciółmi – zarówno twarzą w twarz (70% badanych), jak i wirtualnie (26%). Prawie 3/4 ankietowanych (70%) zadeklarowało, że ta tradycja wieczornych spotkań przy stole na stałe wpisze się w ich kalendarze, kiedy restrykcje zostaną już zniesione.

Nowe zwyczaje zakupowe

Ograniczenia związane z pandemią zmieniły również to, jak i gdzie konsumenci robią zakupy. Co trzeci z nich przyznał, że w czasie obostrzeń po raz pierwszy zdecydował się na zakupy spożywcze online. 30% ankietowanych zauważyło, że na wirtualne zakupy wydaje więcej pieniędzy niż w czasie tradycyjnej wizyty w sklepie. Jednocześnie 36% Polaków planuje pozostać przy tej formie robienia zakupów po zniesieniu obostrzeń.

W czasie pandemii zwiększyły się również wydatki Polaków na produkty związane z wyposażeniem kuchni. Najczęściej kupowaliśmy sprzęt kuchenny, w tym maszynki do pieczenia chleba, garnki i patelnie (62%), szkło stołowe (39%) oraz sztućce (26%). Częściej zamawialiśmy też inne produkty potrzebne do przygotowania idealnej kolacji w domu, w tym: świece (44%), nastrojowe oświetlenie (13%) czy głośniki (10%).

- Miniony rok był bardzo wymagający. Nagła zmiana trybu życia miała jednak swoje dobre strony. Polacy zyskali więcej czasu w domu i postanowili wykorzystać go do zacieśniania więzi z rodziną, powrotu do tradycji wspólnego biesiadowania, organizowania spotkań przy stole zamiast wyjścia do restauracji. Zaczęli również rozwijać swoje kulinarne pasje. Pokrzepiający jest fakt, że zdecydowana większość Polaków chce kontynuować wspólne gotowanie i spotkania w rodzinnym gronie także po pandemii. To pokazuje, że trudna sytuacja, w jakiej obecnie jesteśmy, pozwoliła nam sobie przypomnieć, jak bezcenne są relacje z najbliższymi – mówi Jerzy Hołub, dyrektor marketingu w polskim oddziale Mastercard Europe.

[1] Badanie zrealizowane przez Fly Research na próbie 19 000 dorosłych w 19 krajach, styczeń/luty 2021 roku.