Każdy dietetyk powie, że śniadań nie powinno się pomijać. Ich brak może prowadzić do zaburzeń metabolicznych, szczególnie związanych z utrzymaniem właściwego poziomu glukozy i insuliny. Zdrowe, poranne jedzenie powinno być naszym priorytetem, jeśli chcemy być pełni energii. Spożycie pełnowartościowego posiłku w ciągu godziny po przebudzeniu pomaga utrzymać także odpowiednią wagę. Co zrobić, jeśli rano nie mamy czasu, a dzień rozpoczynamy w pośpiechu? Warto sięgnąć po szybkie i łatwe w przygotowaniu rozwiązanie.

Czym są smoothie bowl?

Zgodnie z aktualnie obowiązującą piramidą żywienia, podstawą zbilansowanej diety powinny być owoce i warzywa. Nie zapomnijmy dodać ich do naszej porannej porcji zdrowia i witamin. Kolejne piętro piramidy zajmuje nabiał jako ważne źródło białka, wapnia, tłuszczu mlecznego oraz witamin np. B oraz D. Jak to wszystko połączyć w jedno?

Przygotuj modne ostatnio smoothie bowl, czyli pięknie skomponowany posiłek, serwowany w głębokich miseczkach. Danie to jest nie tylko pyszne, ale także cieszy oczy smakoszy: nabiałową bazę uzupełnia się pokrojonymi, świeżymi owocami, domową granolą i produktami z grupy superfoods, np. nasionami chia czy owocami goji. W skrócie – kolorowo oznacza zdrowo i w tym przypadku szybko! Przygotowanie witaminowej bomby zajmie Ci mniej niż kwadrans.

Skąd nazwa? Smoothie, bo składniki blendujemy na gładki, ale gęsty koktajl, a ang. bowl, ponieważ podajemy go wraz z dekoracjami w głębokiej miseczce.

PRZEPIS na żółte Smoothie bowl

Składniki:

2 mango (1 do dekoracji)

2 banany (1 do dekoracji)

kilka kawałków ananasa

garść borówek

ok. 180 g jogurtu pitnego naturalnego Milko

ok. 125 ml soku jabłkowego

Przygotowanie

Mango obieramy i oddzielamy miąższ od pestki, wrzucamy do blendera. Dodajemy obranego banana, a następnie dolewamy jogurt i sok. Blendujemy do uzyskania gładkiego koktajlu. Wlewamy do naczynia, dodajemy ulubione dodatki.

PRZEPIS na zielone smoothie bowl

Składniki:

100 g szpinaku

2 kiwi

250 ml mleka Łaciate 3,2%

1 banan

50 g jarmużu

wiórki kokosowe

2 łyżeczki nasion chia

Przygotowanie

Umyty szpinak, obrane kiwi i banana, jarmuż, mleko Łaciate i nasiona chia wkładamy do kielicha blendera. Miksujemy na gładką masę. Wkładamy do głębokiej miski, a następnie dekorujemy świeżymi owocami i wiórkami kokosowymi.