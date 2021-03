PRZEPIS na hotteok

Składniki na ciasto:

360 g mąki pszennej

2¼ łyżeczki suchych drożdży lub 25 g świeżych drożdży, pokruszonych

230 g wody

10 g oleju, plus dodatkowa ilość do natłuszczenia miski

25 g cukru

½ łyżeczki soli

Nadzienie i smażenie

10 g ziaren sezamu, białego

40 g orzeszków ziemnych, niesolonych

50 g cukru trzcinowego, nierafinowanego

60 g miodu, płynnego

½ łyżeczki cynamonu, mielonego

mąka pszenna, do oprószenia blatu

olej, do smażenia

Przygotowanie

Ciasto

Z mąki, drożdży, wody, oleju, cukru i soli wyrobić ciasto. W tym czasie miskę natłuścić olejem za pomocą pędzelka, odstawić. Ciasto będzie miało dość luźną konsystencję. Przełożyć do przygotowanej miski, przykryć folią spożywczą lub czystą ściereczką kuchenną, odstawić na ok. 1 godz. do wyrośnięcia. W tym czasie przygotować nadzienie.

Nadzienie i smażenie

Sezam, zmielić.

Dodać rozdrobnione orzeszki.

Dodać cukier, miód i cynamon, zmiksować do uzyskania zwartej masy. Odstawić.

Wyrośnięte ciasto przełożyć na lekko oprószony mąką blat, podzielić na 8 równych części i uformować w kule. Każdą kulę rozwałkować na okrągły placek (Ø ok. 10 cm), na środek nałożyć 1 łyżkę nadzienia, założyć brzegi ciasta na nadzienie i szczelnie skleić, tworząc kulkę. Czynności powtarzać dla pozostałego ciasta i nadzienia.

Na kuchence, na dużej patelni rozgrzać olej. Kulki delikatnie spłaszczać w dłoniach, kłaść na rozgrzany olej i smażyć na średniej mocy palnika ok. 2 min z każdej strony, lekko dociskając łopatką, aby powstały placki (Ø ok. 8 cm). Odkładać na talerz wyłożony papierowym ręcznikiem, aby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Hotteok (nadziewane placki na słodko) podawać na ciepło lub po ostudzeniu.

Podziękowania za opracowanie przepisu dla ekspertów Thermomix.