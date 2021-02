PRZEPIS na szpinakowe muffiny na słodko

Składniki:

4 garście Szpinaku młodego marki Eisberg

3 jajka

2 szklanki mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

szklanka cukru

¾ szklanki oleju

sok z połowy cytryny

Krem mascarpone:

3 łyżki cukru pudru

250 g schłodzonego serka mascarpone

250 ml schłodzonej śmietanki 30%

do dekoracji: ulubione owoce np. borówki, maliny, czerwona porzeczka oraz listki mięty

Przygotowanie

Jajka, liście szpinaku, olej i sok z cytryny zblendować. Dodać przesianą mąkę, proszek do pieczenia oraz cukier. Wymieszać na gładką masę. Ciasto nakładać do foremek wyłożonych papilotkami (do mniej więcej ½ wysokości). Piec około 20 min w temperaturze 180 stopni C.

Do serka mascarpone dodać śmietankę i cukier puder. Całość ubić do uzyskania gładkiej i puszystej masy. Wystudzone muffiny udekorować kremem, ulubionymi owocami np. malinami, borówkami czy czerwoną porzeczką oraz listkami mięty.