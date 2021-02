Pandemia sprawiła, że nie porwiesz miłości swojego życia na spontaniczny wypad do najbardziej romantycznego miasta na świecie, czyli do Paryża. Zawsze jednak możesz urządzić Paryż we własnym domu. Jak? Wystarczy, że przygotujesz przepyszne, tradycyjne naleśniki w syropie pomarańczowym crêpes Suzette, które wywodzą się z kuchni francuskiej. To idealny pomysł na romantyczną kolację we dwoje, zwłaszcza że są bardzo efektowne w wykonaniu ze względu na pojawiający się - za sprawą alkoholu - płomień na patelni. Można serwować je solo lub z dodatkiem bitej śmietany albo lodów. Oj, taki wieczór będzie smaczny i niezapomniany!

PRZEPIS na francuskie naleśniki crêpes Suzette Reklama Składniki: Ciasto naleśnikowe: 100 ml mleka Łaciate 3,2%

100 ml wody

75 g mąki pszennej

1 jajko

olej do smażenia Dodatkowo: 1 duża pomarańcza

50 g masła extra Mazurski Smak

50 g cukru

50 ml likieru pomarańczowego Przygotowanie Miksujemy składniki na ciasto naleśnikowe. Na rozgrzanej i natłuszczonej patelni smażymy 4 naleśniki. Pomarańczę parzymy, a obieraczką ścinamy skórkę i kroimy ją w cienkie paseczki. Następnie z pomarańczy wyciskamy sok. Skórkę pomarańczową dodajemy do soku. Na rozgrzaną patelnię wsypujemy cukier i podgrzewamy do rozpuszczenia – nie wolno go mieszać. Następnie dodajemy masło i energicznie mieszamy łącząc je dokładnie z cukrem. Powoli wlewamy sok (ciągle mieszając), aby nie powstały grudki. Gdy syrop będzie już gładki, wykładamy na patelnię pierwszy naleśnik, dokładnie moczymy go w sosie, składamy w trójkąt i przesuwamy na bok patelni. Czynność powtarzamy z resztą naleśników. Mocno rozgrzewamy zawartość patelni, wlewamy likier pomarańczowy i natychmiast podpalamy, pamiętając o zachowaniu ostrożności. Gdy ogień zgaśnie, naleśniki przekładamy na talerze. Serwujemy od razu, prosto z gorącej patelni.