PRZEPIS na kiełbasę zapiekaną z soczewicą i jarmużem w sosie pomidorowym

Składniki:

2 laski kiełbasy Podwawelskiej Oryginalnej ZM Pekpol

1 mała czerwona cebula

2 ząbki czosnku

50 g zielonej soczewicy

1 puszka krojonych pomidorów

1 garść grubo pokrojonego Jarmużu

1 łyżeczka świeżego tymianku

250-350 ml bulionu lub wody

sól i pieprz

Przygotowanie

Kiełbaski pokroić na 3 części każdą. Cebulę i czosnek posiekać w drobną kostkę. Na dużej patelni rozgrzać oliwę i dodać cebulę z czosnkiem. Smażyć przez 2 minuty i dodać kiełbaski. Trzymać na ogniu przez kolejną minutę i dodać pomidory z puszki razem z bulionem lub wodą i soczewicą, doprawić łyżeczką soli i tymiankiem, a następnie dusić przez 5 minut. Całość umieścić w żaroodpornym naczyniu, przykryć pokrywką lub folią aluminiową i piec w piekarniku nagrzanym do 180°C przez 30 minut lub do momentu aż soczewica będzie miękka. Po 15 minutach sprawdzić, czy nie trzeba dolać więcej wody. Na 5 minut przed końcem gotowania dodać jarmuż i odkryć naczynie. Na koniec doprawić do smaku solą i pieprzem.