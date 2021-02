PRZEPIS na rogaliki drożdżowe z twarogiem

Składniki:

240 g mąki pszennej

120 ml ciepłego mleka Łaciate 3,2% bez laktozy

100 g twarogu Mazurski Smak bez laktozy półtłusty

3,5 g drożdży instant

1 łyżka cukru

1 łyżka oleju

Dodatkowo:

1 jajko

cukier do posypania

Przygotowanie

W misce mieszkamy mąkę z drożdżami. Dodajemy pozostałe składniki i zagniatamy na gładkie, elastyczne ciasto. Formujemy kulę, przykrywamy czystą ścierką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 30 minut. Gdy ciasto wyrośnie, dzielimy je na dwie części. Pierwszą z nich rozwałkowujemy i wyciągamy z niej 8 trójkątów. Na każdy z trójkątów nakładamy serek. Następnie trójkąty zawijamy, formujemy rogaliki. Analogicznie postępujemy z drugą częścią ciasta. Rogaliki przekładamy na wyłożoną papierem blaszkę do pieczenia, pamiętając o zachowaniu odstępów. Ponownie przykrywamy ścierką i odstawiamy do podrośnięcia na 15 minut. Piekarnik nagrzewamy do 180⁰C. Rogaliki smarujemy roztrzepanym jajkiem i posypujemy cukrem. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy około 10-15 minut, do zrumienienia.