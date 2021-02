PRZEPIS na zapiekane kanapeczki z rukolą, gruszką i serem halloumi

Składniki:

bagietka

kilka łyżek oliwy

100 g Rukoli marki Eisberg

2 średnie gruszki

225 g sera halloumi

łyżka masła klarowanego do smażenia

garść orzechów włoskich

kilka łyżeczek konfitury z borówek

Przygotowanie

Bagietkę pokroić pod skosem na kromki. Polać je odrobiną oliwy i ułożyć na blasze, wyłożonej papierem do pieczenia. Ser halloumi pokroić w plastry i usmażyć na maśle z obydwu stron na złoty kolor (najlepiej na patelni grillowej). Gruszki umyć, wydrążyć gniazda nasienne i pokroić na plasterki. Na grzankach ułożyć gruszki oraz ser, wstawić na około 5-10 minut do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C. Po wyjęciu grzanki posypać świeżą rukolą i posiekanymi orzechami, można też dodać konfiturę z borówek.