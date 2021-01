Pandemia wywróciła życie do góry nogami. Święta i Sylwester były inne niż dotychczas, a teraz odkrywamy zupełnie nowe oblicze karnawału. Miniimpreza w domu może być doskonałą okazją, by trochę poeksperymentować w kuchni i przygotować nietuzinkowe przekąski specjalnie na tę okazję. Jeśli nie masz pomysłu na to, co podać gościom, zachęcamy do wypróbowania dania w stylu #nowastingfood od czeskiej blogerki Markety. Unikalne doznania kulinarne i pyszna zabawa gwarantowana! Do dzieła!

PRZEPIS na placki warzywne z serem Reklama Składniki 1 paczka frytek McCain Crispers

1 cukinia

2 marchewki

150 g żółtego sera cheddar

2 jajka

garść tartej bułki

sól i pieprz

posiekane zioła

kwaśna śmietana

roszponka

pęczek rzodkiewek Przygotowanie Zetrzeć cukinię na tarce o grubych oczkach, posolić i odczekać 20 minut. Następnie odcisnąć cukinię i wylać cały uzyskany sok. Dodać grubo starte marchewki, ser pokrojony w kostkę, jajka, posiekane zioła, pieprz i tartą bułkę. Formować cienkie placki i smażyć na patelni z każdej strony, aż ładnie się zrumienią. W międzyczasie przygotować frytki według przepisu umieszczonego na opakowaniu. Placki serwujemy z sałatką z roszponki i rzodkiewek oraz z prostym dipem, przygotowanym z kwaśnej śmietany, drobno posiekanego czosnku, soli i pieprzu.