Przekonanie dziecka do jedzenia owoców i zielonych warzyw to czasem nie lada wyzwanie. Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym łatwiej jest dostarczyć maluchowi owocowych witamin. Najlepiej podawać je w towarzystwie uwielbianych przez dzieci smakołyków np. gofrów, które skutecznie odwracają ich uwagę od pożywnych, lecz nielubianych dodatków. Gofry „leśny mech z owocami” to nie tylko sycąca przekąska dla najmłodszych, ale również bomba witamin dla całej rodziny.

PRZEPIS na gofry leśny mech z owocami Reklama Składniki (około 20 gofrów): 200 g szpinaku rozdrobnionego, mrożonego

1 szklanka (250 ml) wody Mama i ja

1 szklanka (250 ml) mleka zwierzęcego lub roślinnego

2,5 szklanki mąki pszennej

2 jajka w rozmiarze M

1 cytryna

2 łyżeczki cukru

2 łyżki oleju

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli Dodatki: jogurt grecki

miód lub syrop klonowy (ilość według uznania)

borówki (ilość według uznania)

maliny - mogą być mrożone (ilość według uznania)

listki mięty Przygotowanie Szpinak rozmroź, ale nie odciskaj.

Do kielicha miksera wrzuć szpinak, wodę, mleko, jajka, olej, cukier, sól. Całość miksuj do uzyskania jednolitej masy.

Cytrynę umyj, wyszoruj, zetrzyj skórkę na najmniejszych oczkach i dodaj do masy.

Dodaj mąkę, proszek do pieczenia i całość miksuj około dwóch minut.

Uzyskaną masę odstaw na 15 minut.

Gofrownicę rozgrzej. Smaż kolejne porcje gofrów.

Wymieszaj jogurt z miodem/syropem.

Gofry podawaj posmarowane jogurtem, posypane owocami, ozdobione listkami mięty.