Co roku w styczniu tysiące ludzi na całym świecie dołącza do brytyjskiej inicjatywy Veganuary. Nazwa wydarzenia pochodzi od angielskich słów vegan i january, które oznaczają wegański styczeń. Akcja ma na celu promocję roślinnej diety – opartej na warzywach, owocach, a także wegańskich alternatywach produktów zwierzęcych. Z roku na rok wydarzenie cieszy się coraz większą popularnością. Od startu inicjatywy w 2014 roku dołączenie do niej zadeklarowało już ponad milion osób ze 192 krajów świata. Jeśli chcecie podjąć wyzwanie, możecie zacząć od przygotowania prostej i pysznej sałatki według naszego dzisiejszego przepisu.

PRZEPIS na sałatkę z ciecierzycy Reklama Składniki: Na sałatkę: 1 blok Violife Greek White

2 puszki ciecierzycy (ciecierzyca odsączona i opłukana)

250 g pomidorków koktajlowych, przekrojonych na pół

1 ogórek pokrojony w plasterki

1 czerwona cebula, pokrojona w cienkie plasterki

50 g posiekanych oliwek

5 suszonych pomidorów

2 łyżki kaparów

sól

czarny pieprz, świeżo zmielony

pęczek pietruszki, grubo posiekany Do dekoracji: 100 ml oliwy extra vergine

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżka świeżo posiekanej pietruszki

1/4 łyżeczki płatków czerwonej papryki

sól i pieprz, do smaku Przygotowanie Aby zrobić sałatkę, w dużej misce wymieszaj ciecierzycę, pomidorki koktajlowe, ogórek, czerwoną cebulę, oliwki, suszone pomidory i kapary. Dopraw solą i pieprzem.

Aby przygotować sos, połącz oliwę z oliwek, sok z cytryny, natkę pietruszki i płatki czerwonej papryki, umieść w blenderze i zmiksuj do uzyskania kremowej konsystencji. Dopraw do smaku.

Przed podaniem na sałatkę pokrusz Violife Greek White i skrop dressingiem.