PRZEPIS na muffinki z kurczaka z morelami

Reklama

Składniki:

1 podwójna pierś z kurczaka

½ paczki suszonych moreli (lub brzoskwiń)

250 ml śmietanki Łaciatej 30%

2 łyżki mąki

½ łyżeczki kurkumy

½ łyżeczki curry

1 łyżeczka soli

1 łyżeczka białego pieprzu

2 jajka

Przygotowanie

Nastawiamy piekarnik na 190°C. Piersi kurczaka opłukujemy i kroimy w drobną kostkę lub paski. Owoce kroimy na cząstki. Ze śmietanki Łaciatej, jajek i mąki przygotowujemy lejące się ciasto (gęstsze od ciasta na naleśniki). Dodajemy wszystkie przyprawy. Do ciasta dodajemy mięso i suszone owoce. Łyżką nabieramy porcje i nakładamy do form na muffinki. Pieczemy, aż do uzyskania złotego koloru.