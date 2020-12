PRZEPIS na sernik wiedeński z rodzynkami

Reklama

Składniki:

1 kg twarogu sernikowego Mlekpol 18%

10 jajek

25 dag masła extra Łaciate

2 szklanki cukru pudru

2 łyżki mąki krupczatki

1 budyń waniliowy

1 cukier waniliowy

rodzynki

skórka pomarańczowa przesmażona

tłuszcz do wysmarowania blachy

cukier puder do posypania

Przygotowanie

Nastawiamy piekarnik na 180°C. Masło, cukier puder i cukier waniliowy ucieramy. W trakcie dodajemy po kolei żółtka. Gdy masa będzie jednolita, dokładamy stopniowo twaróg sernikowy cały czas mieszając. Następnie przesiewamy przez sitko mąkę i budyń, dodajemy je do masy. Białka ubijamy na sztywno. Łączymy z masą. Dorzucamy rodzynki i całość wylewamy na okrągłą formę. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy przez około 80 minut. Gotowy sernik można poznać po zarumienieniu i lekko odstających bokach od formy. Posypujemy go cukrem pudrem przed podaniem.