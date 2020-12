Wśród świątecznych słodkości bezapelacyjnie królują korzenne wypieki. Łatwe do przygotowania dla dzieci oraz dorosłych, stanowią idealną okazję do wspólnej nauki pieczenia i oczywiście zabawy. A gdyby tak ich charakterystyczny aromat wykorzystać także przy pieczeniu innych kultowych, świątecznych słodkości? Zobacz, jak to zrobić!

PRZEPIS na sernik z piernikowym spodem Reklama Składniki: Ciasto kruche: 600 g mąki puszystej Lubella Krupczatka

300 g zimnego masła

200 g cukru pudru

50 g kakao DecoMorreno

20 g przyprawy do piernika

2 łyżeczki proszku do pieczenia

3 jaja Dodatkowo: 2 łyżki miodu Sernik: 1 kg sera twarogowego (mielony z wiaderka)

200 g miękkiego masła

150 g drobnego cukru

1 opakowanie cukru z wanilią

4 jaja- żółtka i białka oddzielnie

2 opakowania budyniu waniliowego

szczypta soli Dodatkowo: mleczna czekolada Przygotowanie Blaszkę 25 x 30 cm wyłożyć papierem do pieczenia, wyjąć z lodówki odłożone ciasto i wyłożyć na spód. Piec w nagrzanym piekarniku na 150 stopni przez 18 minut, a następnie ostudzić.

W międzyczasie ser utrzeć z żółtkami i cukrem waniliowym, pod koniec dodać masło, wsypać budyń i zmiksować.

Ubić białka na sztywno z dodatkiem szczypty soli i wmieszać delikatnie do masy serowej.

Na kruchy spód wylać masę, a na wierzchu zetrzeć na dużej tarce ciasto z zamrażalnika.

Blaszkę wstawić do nagrzanego piekarnika na 150 stopni.

Piec 50 minut, wyłączyć piekarnik, nie otwierać go, tylko zostawić sernik w zamkniętym piekarniku przez 30 minut, kolejno uchylić i zostawić do całkowitego wystudzenia, a kiedy już wystygnie całkowicie, włożyć do lodówki na minimum 6 godzin (a najlepiej na całą noc).

Przed podaniem, na wierzch zetrzeć czekoladę.