PRZEPIS na bożonarodzeniowego łososia ze szpinakiem i suszonymi pomidorami

Składniki:

160 g Szpinaku młodego marki Eisberg

łyżka masła klarowanego

2 ząbki czosnku

100 ml śmietanki 30%

5 suszonych pomidorów + kilka do dekoracji

3 filety z łososia

sól i pieprz

słodka papryka

1 cytryna (3 łyżeczki soku + do dekoracji plasterki i starta skórka z cytryny)

Przygotowanie

Łososia opłukać, osuszyć, odciąć skórkę. Filety natrzeć solą, pieprzem i słodką papryką, skropić sokiem z cytryny. Po kilkunastu minutach ułożyć w żaroodpornym naczyniu i wstawić do piekarnika nagrzanego do 200°C. Wyjąć po ok. 15 minutach. W międzyczasie przygotować szpinak. Na patelni rozpuścić masło, dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i pokrojone na mniejsze kawałki pomidory suszone. Odczekać chwilę, wsypać Szpinak młody marki Eisberg. Gdy straci objętość, dodać śmietankę, przyprawić solą i pieprzem. Całość zagotować, do momentu aż śmietanka zgęstnieje. Wyjąć łososia z piekarnika i polać szpinakiem. Posypać pokrojonymi na mniejsze kawałki pomidorami i startą skórką z cytryny. Udekorować plastrami cytryny.