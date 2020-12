Przepis na sernik morelowy z puszystym cynamonowym musem

Składniki: (na formę o średnicy 24 cm)

Spód:

170 g kakaowych herbatników

80 g masła stopionego

1 łyżeczka cynamonu

Masa serowo-morelowa:

250 g moreli suszonych Bakal Soft

150 ml śmietanki kremówki 36%

200 g białej czekolady

800 g twarogu sernikowego, mielonego

4 jajka

50 g masła, stopionego i przestudzonego

30 g cukru

40 g mąki ziemniaczanej

Mus cynamonowy:

200 ml tłustego mleka

350 g śmietanki kremówki 36% (100 g + 250 g)

1 łyżeczka cynamonu

3 żółtka

20 g cukru

8 g żelatyny + 30 ml zimnej wody

150 g białej czekolady

Dodatkowo:

garść moreli suszonych Bakal Soft

50 g płatków migdałowych

Przygotowanie

Spód: herbatniki drobno pokruszyć w malakserze lub przy pomocy wałka. Wymieszać ze stopionym masłem i cynamonem. Wyłożyć do tortownicy o średnicy 24 cm, której dno wyścielić papierem do pieczenia. Ciasteczkową masę dobrze docisnąć, następnie schować do lodówki na 30 minut. Podpiec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 10 minut. Wyjąć i wystudzić.

Masa serowo-morelowa: jajka i twaróg wyjąć z lodówki odpowiednio wcześniej, by podczas łączenia składniki miały temperaturę pokojową. Śmietankę kremówkę podgrzać w garnuszku, wrzucić posiekane białe czekolady i wymieszać do rozpuszczenia. Pozostawić do przestudzenia. Morele, twaróg, jajka i stopione masło zblendować na gładko, następnie przetrzeć przez sito pozbywając się ewentualnych cząstek moreli. Wmieszać masę śmietanowo-czekoladową, cukier oraz mąkę ziemniaczaną. Całość połączyć przy pomocy szpatułki lub krótko zmiksować tylko do połączenia składników. Tak przygotowaną masę serowo-morelową wylać na podpieczony spód. Piec w kąpieli wodnej w piekarniku nagrzanym do 160 stopni przez około 60 minut, aż masa serowa się zetnie. Studzić w uchylonym piekarniku. Po wystudzeniu schłodzić w lodówce całą noc (nie oddzielać od rantów tortownicy).

Mus cynamonowy: żelatynę zalać zimną wodą, wymieszać i odstawić na bok do napęcznienia. Mleko i 100 ml śmietanki kremówki zagotować z cynamonem. W tym czasie żółtka utrzeć z cukrem, aż będą jasne i puszyste. Strumyczkiem wlewać połowę gorącej mieszanki mlecznej, następnie całość przelać z powrotem do garnka i podgrzewać (mieszając) do osiągnięcia temperatury ok. 85 stopni (nie doprowadzając do zagotowania). Gorącą mieszanką cynamonową zalać w misce posiekane białe czekolady i napęczniałą żelatynę, wymieszać do rozpuszczenia. Wystudzić. Resztę śmietanki kremówki (250 g, koniecznie schłodzonej) ubić na sztywno, w trzech turach dodawać do musu cynamonowo-czekoladowego. Masę wylać na zimny sernik. Ciasto ponownie umieścić w lodówce, najlepiej na kilka godzin, aż mus cynamonowy stężeje. Sernik udekorować podprażonymi na suchej patelni płatkami migdałowymi oraz suszonymi morelami.

Smacznego!