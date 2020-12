PRZEPIS na krem paprykowy z chrupiącym boczkiem

Reklama

Składniki:

3-4 strąki czerwonej papryki

1 strąk chili

1 cebula

czosnek, olej

3 ziemniaki

1,5 l bulionu mięsnego

1-2 łyżki przecieru pomidorowego

6 plasterków boczku ZM Pekpol

pieprz, sól, cukier

kilka łyżek gęstej śmietany

Przygotowanie

Paprykę myjemy, osuszamy, pozostawiamy w całości. Układamy na pokrytej pergaminem blasze i wstawiamy do piekarnika. Pieczemy 15-20 minut w temp. 180 st. Następnie wyjmujemy i wkładamy do foliowego woreczka. Odkładamy papryki do przestudzenia. Strączek chili myjemy i suszymy, kroimy i usuwamy pestki. Miąższ siekamy. Cebulę obieramy i drobno szatkujemy. 1-2 ząbki czosnku przeciskamy przez praskę. W dużym rondlu lub garnku o grubym dnie rozgrzewamy 2 łyżki oleju. Wrzucamy cebulę oraz czosnek, podsmażamy na złoty kolor. Dodajemy obrane, opłukane, osuszone i pokrojone ziemniaki. Warzywa zalewamy bulionem mięsnym. Gotujemy na małym ogniu pod przykryciem około 15 minut. Z woreczka wyjmujemy schłodzoną paprykę, zdejmujemy skórkę. Strąki przekrawamy i usuwamy gniazda nasienne. Miąższ paprykowy siekamy. Wrzucamy do zupy i dodajemy chili. Gotujemy ok. 10 minut. Zdejmujemy z ognia, miksujemy na krem. Ponownie podgrzewamy i doprawiamy solą, pieprzem, cukrem oraz przecierem. Plastry boczku podsmażamy na patelni, podajemy z zupą. Zupę serwujemy z kleksami śmietany oraz z grzankami.