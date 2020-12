PRZEPIS na zupę krem z kukurydzy z chrupkim boczkiem i pietruszką

Reklama

Składniki:

200 g boczku w plastrach ZM Pekpol

2 pory

1 łyżka masła

6 kolb kukurydzy

2 litry rosołu

3 łyżki kwaśniej śmietany

1 łyżka soku cytryny

sól, pieprz do smaku

Przygotowanie

Boczek podsmażamy na suchej patelni na chrupko z obu stron, przekładamy do odsączenia na papierowy ręcznik. Pora kroimy w plasterki, wrzucamy na patelnię po boczku, dodajemy łyżkę masła i podsmażamy. Z oczyszczonych kolb kukurydzy odkrawamy ziarna i przekładamy do garnka. Na patelnię z porem wlewamy trochę rosołu, mieszamy i przekładamy do garnka. Dolewamy resztę rosoły i gotujemy całość 20 minut. Zupę miksujemy, dodajemy śmietanę i mieszamy. Dodajemy sok z cytryny, doprawiamy solą i pieprzem. Podajemy z pokruszonym boczkiem i świeżą natką pietruszki.