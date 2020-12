Początek grudnia to najlepszy czas na to, by upiec pierniczki świąteczne. Ich przygotowanie wprowadzi do domu świąteczny nastrój.

PRZEPIS na pierniczki świąteczne Reklama Składniki (ok. 70 sztuk): ciasto: 950 g mąki pszennej

1 kostka do pieczenia Kasia (250 g)

200 g cukru pudru

250 g miodu

3 żółtka

1 jajko

2 łyżeczki proszku do pieczenia

40 g przyprawy do pierników

ewentualnie łyżka kakao lukier: 2 szklanki cukru pudru

2 białka jajka

ew. barwnik spożywczy Przygotowanie Wszystkie sypkie składniki na ciasto przesiej do miski, dodaj miód, kostkę do pieczenia Kasia, żółtka i jajko, wymieszaj dokładnie mikserem.

Następnie przełóż całość na stół i szybko zagnieć gładkie ciasto. Zawiń w folię i odłóż do lodówki na 30 minut.

Rozwałkuj na podsypanym mąką stole na grubość około 4 mm i powycinaj foremkami pierniczki.

Ułóż na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce i piecz w 180℃ 10-15 minut. Odstaw do wystygnięcia.

Cukier puder utrzyj z białkami na gęsty, gładki lukier. Jeśli jest zbyt rzadki, dodaj więcej cukru pudru i udekoruj nim pierniczki. Biały lukier możesz łatwo zabarwić szczyptą barwnika spożywczego.