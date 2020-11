Osoby na diecie bezglutenowej to dzisiaj już całkiem liczna społeczność. Szacuje się, że jest ich... No właśnie tego do końca nie wiadomo. Niektórzy znaleźli się w tej grupie, gdyż ich organizm tak zdecydował, a inni dlatego że w bezglutenowym menu upatrzyli nowy kulinarny trend. Pierwsi postępują rozsądnie, bo dieta bezglutenowa jest dla nich jak lek. A pozostali? O ile tylko nie stają się fanatykami kuchni „gluten free”, tydzień czy weekend bezglutenowy raz na jakiś czas może być dla nich po prostu pozytywnym kulinarnym doświadczeniem.

Reklama

Niezależnie od przyczyn stosowania takiej diety, dla wszystkich „bezglutenowych” jedzenie poza domem wciąż bywa niełatwym zadaniem. Dlatego możliwość przygotowania szybkich i prostych, a co najważniejsze – zbilansowanych posiłków, które da się zabrać ze sobą, jest tak istotna.

Jeśli zatem organizm rzucił ci wyzwanie i dieta eliminacyjna stała się twoją codziennością, nie traktuj jej jak pasma wyrzeczeń. Niech będzie okazją do eksperymentowania w domowej kuchni.

Książka zawiera bezglutenowy jadłospis na 4 tygodnie, uzupełniony praktycznymi wskazówkami. Są tu sprawdzone przepisy na domowe pieczywo –niezawodne do kanapek, lecz także takie, które zastąpi słodki podwieczorek.

Joanna Zielewska, "155 dań do pudełka. Bez glutenu", Wyd. RASP, cena 19,99 zł, 160 stron