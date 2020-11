PRZEPIS na zapiekane tagliatelle z wędzoną papryką

Składniki (4 porcje):

300 g makaronu tagliatelle

1 opakowanie Naturalnie smaczne Tagliatelle z kurczakiem Knorr

200 g świeżego szpinaku

1 cebula

0,5 papryczki chili

3 łyżki oliwy z oliwek

2 szczypty Pieprzu czarnego z Wietnamu mielonego Knorr

1 łyżeczka Papryki wędzonej w Hiszpanii Knorr

250 ml śmietany

40 g sera gruyere

2 ząbki czosnku

1 szczypta soli

Przygotowanie

Makaron ugotuj w lekko posolonej wodzie według instrukcji umieszczonej na opakowaniu i odcedź. Pokrój cebulę w piórka, a czosnek i papryczkę chili posiekaj. Rozgrzej oliwę z oliwek w garnku. Następnie przesmaż na niej cebulę, chili i czosnek. Wrzuć umyty oraz osuszony szpinak.

Rozmieszaj w naczyniu śmietanę i zawartość opakowania Naturalnie smaczne Tagliatelle z kurczakiem Knorr i połącz w garnku ze szpinakiem. Wszystko zagotuj.

Do całości wsyp ugotowany makaron, a następnie dopraw do smaku pieprzem oraz Papryką wędzoną w Hiszpanii Knorr. Zawartość garnka starannie wymieszaj i przełóż do natłuszczonego naczynia żaroodpornego.

Posyp zapiekankę startym serem i wstaw ją do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piecz danie około 15 minut.