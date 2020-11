PRZEPIS na bajgle z pastą muhammara, cheddarem i rukolą

Składniki: (4 porcje)

3 papryki czerwone

70- 100 g orzechów włoskich

3-4 łyżki oliwy z oliwek

sok z połowy limonki

2 ząbki czosnku

2 łyżki Ketchupu Pikantnego Premium Roleski

szczypta płatków chili

szczypta soli

4 bajgle np. z makiem lub pełnoziarniste

8 plasterków sera cheddar

garść rukoli

1 pęczek posiekanej zielonej cebulki Muhammara

Przygotowanie

Piekarnik nagrzewamy do 180 st. C. Wkładamy do niego umyte papryki i pieczemy przez 20-30 minut, aż skóra mocno się zarumieni, a wręcz przypali.

Przekładamy papryki do plastikowych lub strunowych woreczków i po kilku minutach zdejmujemy z nich skórę oraz pozbywamy się gniazd nasiennych.

Orzechy włoskie prażymy na suchej patelni, siekamy czosnek.

Wkładamy obrane papryki oraz resztę składników do kielicha blendera i blendujemy na pastę.

Bajgle kroimy na pół i smarujemy sporą ilością pasty muhammara, dodajemy po 2 plasterki cheddara, rukolę i zieloną cebulkę.

Smacznego!