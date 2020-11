PRZEPIS na szakszukę z mieszanką sałat

Składniki:

3 garście mieszanki sałat Finezja mix marki Eisberg

3 duże dojrzałe pomidory

1 łyżka masła klarowanego lub oliwy

mały ząbek czosnku

100 g czerwonej papryki

70 g kiełbasy

sól i świeżo zmielony pieprz

szczypta słodkiej papryki

3 jajka

czerwona cebula

świeże pieczywo

Przygotowanie

Wszystkie warzywa umyć, pomidory sparzyć, obrać ze skórki i pokroić w kostkę. Na rozgrzaną patelnię z masłem klarowanym wrzucić kiełbaskę pokrojoną na małe kawałki i smażyć do zarumienienia. Dołożyć drobno posiekany czosnek i krótko podsmażyć. Dodać pomidory i pokrojoną w kostkę paprykę. Dusić na małym ogniu ok. 15 min. Następnie odparować nadmiar soków i doprawić słodką papryką, solą i pieprzem. Zrobić dwa wgłębienia i wbić w nie jajka, całość posolić i gotować aż do ścięcia białek (żółtka pozostawić płynne). Przed podaniem, do szakszuki dodać mieszankę sałat Finezja mix. Podawać ze świeżym pieczywem.