PRZEPIS na zapiekane grahamki z kabanosami

Składniki:

2/3 opakowania Kabanosów Francuskich Sokołów

3 duże grahamki

3 łyżki koncentratu pomidorowego

1 czerwona cebula

250 g pieczarek

1/2 czerwonej papryki

2 łyżki kaparów w occie

30 g koziego sera twardego w kawałku

1 garstka świeżego oregano do dekoracji

3 łyżeczki suszonego oregano

olej do smażenia, sól, świeżo mielony pieprz kolorowy

Przygotowanie

Cebulę obieramy i kroimy w piórka. Pieczarki dokładnie oczyszczamy, płuczemy, a następnie kroimy na cienkie półplasterki równej grubości (około 2-3 mm). Na patelnię z rozgrzaną oliwą wrzucamy cebulę, a kiedy zacznie się rumienić dodajemy pokrojone pieczarki. Zmniejszamy nieco ogień i dodajemy sól. Kiedy pieczarki puszczą wodę zwiększamy ogień i smażymy je (od czasu do czasu mieszając), aż woda całkowicie odparuje, a pieczarki ładnie się zarumienią. Pod koniec smażenia dodajemy 2 łyżeczki suszonego oregano.

Paprykę oczyszczamy i kroimy w drobną kosteczkę, a kapary odcedzamy. Kabanosy kroimy na kawałeczki długości około 0,5 cm, a ser ścieramy na tarce o cienkich oczkach. Zawartość patelni łączymy z papryką, kaparami, kabanosami i kozim serem.

Grahamki przekrawamy w mniej więcej 2/3 wysokości i wydrążamy (miąższ i kapelusz wykorzystujemy do innego dania), a następnie smarujemy koncentratem pomidorowym i posypujemy oregano. Bułeczki napełniamy farszem, układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (grzanie góra-dół) przez około 15 minut. Gotowe grzanki dekorujemy listkami świeżego oregano.