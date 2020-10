Wyprawa na targ czy na stoisko z warzywami to teraz czysta przyjemność. Półki i ławy uginają się od pięknych i smakowitych jesiennych rarytasów. Oczy cieszą czerwone i zielone jabłka, gruszki, a także soczyste śliwki. Marchewki, buraki i pietruszka są teraz wyjątkowo jędrne i świeże. A nad wszystkim królują pokaźne dynie. Październik to miesiąc, kiedy zdecydowanie warto sięgnąć po sezonowe dary natury!

Reklama

Dynia – królowa jesieni

Średnie i naprawdę olbrzymie, pomarańczowe i żółte, ale też białe, zielone czy niebieskie. Istnieje kilkadziesiąt odmian dyń o różnych wielkościach, kolorach i kształtach. To fotogeniczne warzywo podbija teraz Instagram i jest chętnie wykorzystywane do tworzenia malowniczych kompozycji, stając się symbolem jesieni. Nie zapominajmy jednak, że dynia ma nie tylko zalety dekoracyjne. To przede wszystkim niezwykle pożywny i pełen dobroczynnych składników produkt spożywczy o wysokich walorach smakowych.

- Miąższ dyni dostarcza nam dużą dawkę beta-karotenu, który zwalcza wolne rodniki i pozytywnie wpływa na skórę – wymienia Katarzyna Głębocka, ekspert marki Eisberg - producenta świeżych mieszanek sałat oraz warzyw. – Warzywo to jest też bogate w cynk i witaminę C, co wzmacnia odporność. Słynie z działania antynowotworowego, poprawia wzrok oraz funkcjonowanie układu krwionośnego i trawiennego, a także obniża poziom cholesterolu. Jest łatwostrawne, może więc być spożywane nawet przez dzieci, osoby starsze i chorych. Pestki, zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe oraz minerały, są wykorzystywane w walce z pasożytami jelitowymi. Przy tym dynia ma niewiele kalorii i jest po prostu smaczna – dodaje ekspert.

Dynia daje nam kulinarnie szerokie pole do popisu. Zrobimy z niej zarówno rozgrzewającą, aromatyczną zupę krem, jak też pyszne ciasto. Upieczona świetnie sprawdzi się w połączeniu z pożywną kaszą. Jej słodki smak i delikatną konsystencję doskonale przełamie również świeża roszponka.

Z polskimi korzeniami

Na dyni jesienne skarby się nie kończą. Choć wydawać się mogą niepozorne, wiele dobrego mają nam do zaoferowania również warzywa korzeniowe, które posiadają długą tradycję w naszej strefie klimatycznej.

– Buraki, marchew, pietruszka czy seler to niezaprzeczalne źródło witamin i składników mineralnych – podpowiada Katarzyna Głębocka – Wspierają naturalne mechanizmy odpornościowe organizmu. Burak szczególnie polecany jest osobom walczącym z anemią, marchew poprawia wzrok i stan skóry, a pietruszka przeciwdziała schorzeniom układu moczowego. Najwięcej swoich drogocennych składników zachowują, gdy zjadamy je na surowo, dlatego warto dodawać je na co dzień do sałatek.

Nie zapominajmy też o najpóźniejszym jesiennym warzywie, czyli jarmużu. Można go jeść na surowo, jak również poddawać obróbce termicznej. Razem z burakiem i marchwią posłuży do zrobienia zdrowego koktajlu, a także pysznej zupy.

PRZEPIS na kaszę pęczak z roszponką i pieczoną dynią

Składniki:

3 garście Roszponki marki Eisberg

1 mała dynia piżmowa

50 g sera koziego dojrzewającego

200 g kaszy pęczak

1 szalotka

2 ząbki czosnku

3 szklanki bulionu warzywnego

garść pestek słonecznika

garść migdałów

oliwa

sól

pieprz

Przygotowanie

Dynię umyć, rozkroić na pół i wybrać pestki. Pokroić w dużą kostkę, skropić oliwą, doprawić solą i pieprzem. Ułożyć na blasze wyłożonej pergaminem. Piec do miękkości - przez około

25-30 minut w piekarniku nagrzanym do 200 st. C. Kaszę pęczak ugotować według instrukcji na opakowaniu, ostudzić. W rondelku zeszklić szalotkę, dodać przeciśnięty przez praskę czosnek. Po minucie wsypać kaszę, wlać bulion, gotować około 20 minut od czasu do czasu mieszając. Do gotowej kaszy dodać pokrojową w kostkę dynię. Całość posypać roszponką, pokrojonym w cienkie plasterki serem kozim dojrzewającym, migdałami oraz uprażonymi na suchej patelni pestkami słonecznika.