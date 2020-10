Przepis na tartę w jesiennym wydaniu

Składniki:

Na nadzienie:

100 g orzechów włoskich Bakal Naturalnie

50 g rodzynek Bakal Naturalnie

50 g suszonej żurawiny Bakal Naturalnie

100 g suszonych śliwek Bakal Soft

120 ml miodu

160 ml śmietany 30%

1 łyżeczka cynamonu

szczypta cukru pudru

Na ciasto:

2 łyżki cukru trzcinowego

2 jajka

250 g mąki pszennej

150 g masła lub margaryny

Przygotowanie

W misce połączyć mąkę, masło, dwa żółtka i cukier trzcinowy. Dokładnie wyrobić, aż do uzyskania gładkiej masy. Odstawić na 30 minut do lodówki. Pokroić suszone morele i orzechy włoskie na drobne kawałki. Zmieszać morele, orzechy włoskie, rodzynki i żurawinę. Dodać do nich miód, śmietanę i cynamon. Formę do tarty wysmarować tłuszczem. Ciasto rozwałkować i wyłożyć nim formę, boki oraz dno. Nakłuć je wykałaczką. Piec 30 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. Ciasto wyjąć i nałożyć na nie przygotowanie nadzienie. Następnie piec jeszcze 20 minut w 140 stopniach. Po wyjęciu posypać cukrem pudrem.