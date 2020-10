PRZEPIS na zapiekankę ziemniaczaną z brokułami

Reklama

Składniki:

2 średnie ziemniaki

1 mały brokuł

1 mała pietruszka

1 cebula

2 ząbki czosnku

Vegeta Natur do pieczonych warzyw

200 g boczku w kostce

żółty ser

pieprz

5 łyżek oliwy

Opcjonalnie: listki świeżej bazylii, pieczywo

Przygotowanie

Piekarnik rozgrzej do 200 stopni. Ziemniaki obierz i pokrój w plastry. Cebulę obierz i pokrój w piórka. Brokuł podziel na małe części. Dodaj nieobrane ząbki czosnku oraz kawałki boczku. Przypraw Vegetą Natur do pieczonych warzyw oraz pieprzem. Dodaj oliwę i dokładnie wymieszaj. Warzywa ułóż w naczyniu żaroodpornym i zapiekaj przez ok. 40 minut. Posyp startym serem. Zapiekaj jeszcze 10 minut. Udekoruj listkami bazylii i serwuj, np. z pieczywem.