PRZEPIS na gnocchi z chorizo, musztardą miodową, serem Maasdamer i prażonymi pestkami

Składniki (na danie dla 2 osób):

ser żółty w plastrach Hochland Maasdamer 4 plastry

gnocchi 200 g

kiełbasa chorizo 120 g

cebula 1/2 szt

czosnek 1 ząbek

pomidory 100 g

musztarda miodowa 2 łyżki

śmietana 18% 100 ml

oliwa

pestki słonecznika 5 g

pestki dyni 5 g

sól, pieprz

papryka wędzona

Przygotowanie

Cebulę kroimy w kostkę i smażymy na oliwie ok. 2 minuty, dodajemy paprykę wędzoną, sól, pieprz, czosnek pocięty w plasterki i kiełbasę chorizo, również pociętą w plasterki. Po upływie ok. 3 minut, dodajemy musztardę i połówki pomidorów, podlewamy śmietaną i gotujemy przez kolejne 3 minuty. Gnocchi gotujemy 4 minuty w osolonej wodzie, odcedzamy i przekładamy do sosu. Trzy plasterki sera Maasdamer kroimy w kostkę, dodajemy do sosu, a 1 plasterek kroimy w paski i dekorujemy nim potrawę ułożoną na talerzu. Pestki prażymy na suchej patelni i posypujemy nimi nasze danie.

Smacznego!