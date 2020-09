Dlaczego warto, by dynia pojawiła się w naszym jesiennym jadłospisie? Osoby będące na diecie lub preferujące lekkie dania z pewnością docenią to, że dynia zawiera dużo błonnika, ułatwiającego trawienie i jest niskokaloryczna – można zatem przygotować posiłki bez obawy o utratę linii. To także świetny „wspomagacz” przy co raz niższej temperaturze, ponieważ jest źródłem witaminy C i cynku, wspomagających odporność. Nie bez znaczenia jest także zawarta w dyni witamina A i E, wpływających na dobrą kondycję skóry. Istnieje kilka podstawowych odmian dyń jadalnych: zwyczajna, japońska hokkaido, makaronowa i piżmowa. Każdy rodzaj dyni nadaje się do nieco innych potraw, między innymi ze względu na ich strukturę, inaczej wyczuwalny smak czy sposób obróbki.

Dynia zwyczajna – olbrzymia

Zwana także polską, dynia zwyczajna potrafi osiągać duże rozmiary. To właśnie tę odmianę wykorzystujemy jako ozdoby na halloween. Charakteryzuje się grubą, soczyście pomarańczową skórką i okrągłym kształtem. Jest to najmniej esencjonalna ze wszystkich dyń, z tego względu polecana jest na dobrze doprawione zupy, kremy, sosy i przetwory.

– Z tego rodzaju dyni możemy z niej przygotować mocno pomarańczową i rozgrzewającą zupę-krem z soczewicą czerwoną oraz marchewką, doprawioną imbirem i pieprzem czarnym. Sprawdzi się także w roli pasty kanapkowej, wzbogaconej ugotowaną ciecierzycą i świeżymi ziołami: tymiankiem i oregano – mówi Lucyna Wysocka, ekspert marki Halina.

Dynia olbrzymia ma swoje szczególne miejsce w tradycyjnej kuchni ormiańskiej. Ghapama to danie, w którym główną rolę ma właśnie dynia, nadziewana ryżem basmati oraz bakaliami i symbolizuje tam dostatnie życie.

Drobna dynia hokkaido

To zdecydowanie jedna z najchętniej wybieranych dyń. Zawdzięcza to przede wszystkim szybką obróbką – dyni hokkaido nie trzeba obierać z cienkiej skórki. Wystarczy ją tylko pokroić, ponieważ skórka zmiękcza się pod wpływem wysokiej temperatury. Odmiana hokkaido jest przyjemnie słodka w smaku, można ją zatem wykorzystać do dyniowych deserów, na przykład w formie sernika, muffinek lub pieczonych pączków. Dynia hokkaido sprawdzi się także jako dodatek do mięs w postaci dyniowego puree, jako alternatywy dla ziemniaków lub w formie farszu do wegetariańskich pierogów. Sprawdzi się też jako składnik mocno kolorowej sałatki z kaszą pęczak, pomidorkami koktajlowymi, świeżym szpinakiem i fetą.

Podłużna dynia makaronowa

Jak sama nazwa wskazuje: z tej odmiany dyni zwyczajnej przygotujemy pyszne dania makaronowe, zastępując zwykły pszenny makaron miąższem z dyni. A to za sprawą formy, w jakiej występują jej włókna: cienkie i długie, po obróbce termicznej przypominają makaron do spaghetti. Stąd najpopularniejszą potrawą z tego rodzaju dyni jest warzywna wersja spaghetti, z wydrążonymi włóknami zamiast makaronu, pokrojonymi pomidorami doprawionymi bazylią i oregano oraz parmezanem. Sprawdzi się też doskonale w formie zapiekanej z mięsem mielonym i kremowym sosem śmietankowym.

Dynia-gruszka piżmowa

Jest to dynia średniej wielkości, kształtem do złudzenia przypominająca gruszkę. Posiada najmniejszą ilość pestek ze wszystkim dyń.

- Jej miąższ posiada słodkawy smak, stąd może być wykorzystywana także w daniach na słodko, szczególnie ciastach i babeczkach. Jest idealna do faszerowania, np. ryżem białym, z dodatkami: grzybami i kurczakiem, zapiekana z tartym parmezanem – zaznacza ekspertka.

Ze względu na dużą ilość zwartego miąższu przyrządzimy z niej pyszne pieczone frytki, które pokochają fani słodkich frytek z batatów.

Kulinarny sezon na dynie warto wykorzystać szczególnie, jeśli chcemy zadbać o nasze zdrowie, ale też zadowolenie bliskich lub gości. Z dyni przyrządzimy niezwykle smaczne i oryginalne potrawy, ale też słodkie wypieki do kawy lub herbaty. Należy tylko pamiętać o tym, że dynia dyni nierówna i przed wejściem do sklepu trzeba zastanowić się, który rodzaj wybrać. A później przygotować ją według swoich kulinarnych gustów.