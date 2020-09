Jedzenie i jego różnorodne formy zawładnęły naszą wyobraźnią i stały się tematem numer 1 towarzyskich small-talków. Hashtag #foodporn na dobre skolonizował Instagram, a otwarcie każdej nowej restauracji odbija się szerokim echem w środowisku foodies. Tym trudniej przypomnieć sobie, że zaledwie 10 lat temu za szczyt nowoczesności uchodziło sushi, a burger kojarzył się wyłącznie z fast foodem.

Reklama

- Mija właśnie 10 lat od momentu, w którym umożliwiliśmy Polakom wygodne zamawianie jedzenia online. Od tego czasu obserwujemy, jak szybko rośnie zainteresowanie kulinariami, jak powstają i popularyzują się nowe trendy. Każdego roku w Polsce otwierane są restauracje serwujące nowy rodzaj kuchni, jakiej dotąd u nas nie było – mówi Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl. – Aby prześledzić fascynującą drogę, jaką przeszliśmy jako społeczeństwo w ciągu ostatniej dekady, stworzyliśmy raport "Rozwój Kultury Kulinarnej w Polsce 2010-2020".

Według respondentów badania powstanie serwisów do zamawiania jedzenia online jest wydarzeniem, które najsilniej wpłynęło na rozwój kultury kulinarnej w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat – uważają tak aż 4 na 10 osób. To więcej wskazań niż na przykład dla pierwszej w historii gwiazdki Michelin przyznanej polskiej restauracji (23% głosów). W tym czasie jedzenie z dostawą po raz pierwszy zamówiło online prawie 40% Polaków.

- Jedzenie z dowozem zmieniło nie tylko nasz sposób spożywania posiłków, ale również to, co jemy. Zamawiając, decydujemy się głównie na kuchnię inną od naszej tradycyjnej (arabską, chińską, izraelską czy hinduską). Dzięki temu nasze horyzonty kulinarne znacznie się poszerzyły, a Polacy w ostatniej dekadzie spróbowali takich potraw jak: sushi (55%), hummus (35%) czy curry (34%) – mówi dr Tomasz Sobierajski, socjolog, badacz społecznych aspektów kultury jedzenia.

Blisko dwie trzecie z nas uważa zamawianie online za oszczędność czasu, którego najbardziej brakuje nam dla rodziny (58%) i na rozwijanie zainteresowań (57%).

Nasza pogłębiająca się pasja do jedzenia objawia się w wielu postaciach. W mijającym dziesięcioleciu prawie co drugi Polak spróbował nowego rodzaju owoców, a 4 na 10 miało okazję ugotować nieznane sobie przedtem danie. Co więcej, ponad połowa respondentów badania zadeklarowała, że w ciągu minionej dekady wzrosło ich zainteresowanie gotowaniem.

- Nasze podejście do gotowania zmieniło się w ciągu ostatnich 10 lat diametralnie – mówi Daria Ładocha, dziennikarka, trenerka kulinarna. – Nie jest już tak, że jest ono koniecznością, codziennym obowiązkiem. Jeśli nie chcemy gotować, mamy mnóstwo świetnych alternatyw i chętnie z nich korzystamy. Natomiast kiedy już wchodzimy do kuchni, chcemy angażować się w przygotowanie jedzenia, eksperymentujemy, bawimy się, chętnie się uczymy. Gotowanie stało się też sposobem wartościowego spędzania czasu z przyjaciółmi, partnerem czy z dziećmi.

Najważniejszym trendem okazało się zdrowe odżywianie, wybrane przez 1/3 Polaków. Wegetarianizm i weganizm wpłynęły najsilniej według 9% z nas, przy czym w grupie wiekowej 18-24 lata uważa tak prawie dwa razy więcej osób. W porównaniu do roku 2010 większe zainteresowanie trendami kulinarnymi, modnymi daniami i kuchniami świata zadeklarował prawie co drugi Polak. Silniej przyciągają naszą uwagę także nowo otwierane restauracje.

- To, co jemy, gdzie, z kim i w jaki sposób mówi o nas dużo więcej, niż nam się wydaje. Pozwala określić, skąd pochodzimy, wskazuje na nasze przekonania ideologiczne, styl życia, dostarcza informacji o statusie materialnym – mówi dr Sobierajski.

- Z końcem dekady 2010-2020 zamyka się kolejny etap rozwoju kultury kulinarnej w Polsce – podsumowuje Daria Ładocha. – Wiązał się on przede wszystkim z ilością, dostępnością różnorodnych kuchni i dań. Kolejny etap, którego przejawy są już gdzieniegdzie widoczne, koncentrował się będzie na jakości. Ponieważ dużo podróżujemy, coraz częściej potrafimy już na przykład odróżnić prawdziwe pad thai od podróbki opartej na nie najlepszych zamiennikach. Z całego spektrum dostępnego jedzenia uczymy się jako społeczeństwo świadomie wybierać to, co służy nam najlepiej pod względem smakowym, zdrowotnym, a nierzadko także ekologicznym. W tym leży przyszłość.

[1] Raport „Rozwój Kultury Kulinarnej w Polsce 2010-2020”, prezentujący wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Pyszne.pl w lutym 2020 metodą CAWI na grupie 800 respondentów przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia.