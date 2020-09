PRZEPIS na ciasto francuskie z kurkami i tymiankiem

Reklama

Składniki:

250 g ciasta francuskiego

200 g kurek

100 g sera Gouda Mlekpol

150 g mascarpone Mlekpol

4 łyżki śmietany Łaciatej 18%

2 łyżki masła Łaciate

1 cebula

1 jajko

1 żółtko

kilka gałązek świeżego tymianku

sól i świeżo zmielony pieprz do smaku

Przygotowanie

Kurki dokładnie oczyszczamy, cebulę kroimy w drobną kostkę, a z gałązek tymianku zrywamy listki. Na patelni rozgrzewamy masło, dodajemy cebulę i tymianek, smażymy do zeszklenia. Następnie dodajemy kurki i krótko podsmażamy – grzyby i tak dojdą w piekarniku. Dodajemy sól i pieprz do smaku, zdejmujemy z kuchenki. Goudę trzemy na tarce o małych oczkach, mieszamy z mascarpone, śmietaną i jajkiem. Piekarnik rozgrzewamy do 200⁰C. Ciasto francuskie rozwijamy na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce, smarujemy serowo-jajecznym kremem, a na tym kładziemy kurki, pozostawiając około 2 cm marginesu. Brzeg smarujemy roztrzepanym żółtkiem. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy około 30 minut do momentu zarumienia się boków. Po przestudzeniu kroimy na mniejsze kawałki, a wierzch dekorujemy świeżym tymiankiem.