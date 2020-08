Motywem przewodnim tegorocznej edycji Festiwalu jest odkrywanie polskiego oblicza współczesnego fine diningu, czyli sztuki restauracyjnej najwyższej próby. Twórczo łączy on tradycję z nowoczesnością oraz promuje najlepsze polskie, sezonowe składniki. Festiwal przybliży Gościom bogactwo rozkwitającej polskiej sceny finediningowej i filozofię smaku utytułowanych Szefów Kuchni osiągających światowy poziom kulinarny. Jest też realną pomocą dla walczących o przetrwanie niezależnych restauracji.

- W porównaniu z Zachodem, polska scena fine diningowa jest młoda. Bez historycznego bagażu ma unikalną szansę na określenie swojego DNA oraz miejsca w świecie - mówią Paweł Światczyński i Maciej Żakowski, organizatorzy z RestaurantClub.

- Kolejne polskie restauracje otrzymują międzynarodowe rekomendacje czy gwiazdkę Michelin. W tym roku do gwiazdkowych warszawskich restauracji Atelier Amaro i Senses dołączyła krakowska Bottiglieria 1881. To właśnie teraz jest najlepszy moment, by odkryć tę kwitnącą scenę i obserwować powstawanie jej unikalnej tożsamości, filozofii jedzenia i gościnności - podkreślają.

Festiwalowych rezerwacji można już dokonywać na www.FineDiningWeek.pl.

Festiwal potrwa od 26 sierpnia do 13 września w 8 regionach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Silesii, Szczecinie i Trójmieście. Szefowie Kuchni z ponad pięćdziesięciu najwybitniejszych restauracji przygotowali dla festiwalowych Gości popisowe, pięciodaniowe, autorskie menu skomponowane z najlepszych sezonowych produktów, dostępne w wyjątkowej cenie 129 zł. Każdy pełnoletni Gość otrzyma dodatkowo w prezencie kieliszek Martini Prosecco. Stoliki można rezerwować aż do przedostatniego dnia wydarzenia, z jednodniowym wyprzedzeniem. Na Gości czeka także konkurs fotograficzny, w którym do wygrania są ekskluzywne rezerwacje.

Wśród festiwalowych restauracji znajdziemy: warszawskie Belvedere Łazienki Królewskie, inAzia w hotelu Sheraton Grand Warsaw, Kieliszki na Próżnej, Marconi w Hotelu Bristol, Zoni, a także debiutujące Pam Pam czy U Fukiera. W Fine Dining Week wezmą udział także takie restauracje jak: krakowska Four, łódzka Powidok, poznańska Obfitość, trójmiejska Biały Królik, wrocławska Fuego Restaurant & Bar (AC Hotel by Marriott), czy gliwicka Plado.

Festiwal odbywa się w duchu filozofii #RespectFood stworzonej przez najlepszego na świecie Szefa Kuchni i restauratora Massimo Botturę, który odwiedził Festiwal w zeszłym roku. RestaurantClub jako organizator Festiwalu kontynuuję tę misję w ramach trwającej kampanii #SzanujJedzenie. Dzięki wcześniejszemu wyborowi menu przy dokonywaniu rezerwacji, jedzenie w restauracjach prawie w ogóle się nie marnuje (znając listę Gości zamawiają tyle składników, ile trzeba).

Ponieważ bezpieczeństwo Gości jest dla organizatorów priorytetem, wszystkie uczestniczące w festiwalu restauracje otrzymały Kartę Higieny zgodną z oficjalnymi i aktualnymi wytycznymi sanitarnymi.

Termin Festiwalu: 26 sierpnia - 13 września 2020