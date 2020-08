Ręka w górę, kto nie lubi od czasu do czasu odrobiny słodyczy i przepysznego ciasta do popołudniowej kawy czy spotkania z bliskimi. Podpowiadamy, jak przygotować letnią pokusę, w której słodycz przełamana została kwaskowatym smakiem wiśni. A wszystko to w wersji całkowicie wegańskiej.

PRZEPIS na wegańskie ciasto z wiśniami Reklama Składniki (foremka 19x28 cm): 1 szklanka mąki pszennej (160 g)

3 łyżki siemienia lnianego złocistego Kresto

130 g margaryny roślinnej

4 łyżki kakao gorzkiego lub karobu

100 g gorzkiej czekolady

1 szklanka mleka roślinnego niesłodzonego

1/2 lub 3/4 szklanki cukru brązowego trzcinowego Gold Pack (ilość według własnego uznania)

1 łyżka cukru z wanilią

1 łyżka kawy rozpuszczalnej

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

500 g wiśni

1/2 łyżeczki mąki ziemniaczanej

cukier puder Przygotowanie 1. Rozpuszczamy margarynę, dodajemy czekoladę i mleko, a całość podgrzewamy, mieszając aż do momentu połączenia się składników. Zagotowujemy składniki, jednak nie doprowadzamy do wrzenia. Odstawiamy do przestudzenia. 2. Do przesianej mąki dodajemy wszystkie suche składniki i dokładnie je mieszamy. Następnie dolewamy do nich rozpuszczony płyn czekoladowy. Całość dokładnie mieszamy i odstawiamy na 10 minut. 3. Formę wykładamy papierem do pieczenia. Wydrylowane wiśnie łączymy z mąką ziemniaczaną. Wylewamy ciasto do formy, a na wierzch wykładamy owoce. 4. Ciasto pieczemy w temp. 175°C, na środkowej półce, bez termoobiegu, przez około 45 minut, do momentu uzyskania tzw. suchego patyczka. 5. Przed podaniem posypujemy ciasto cukrem pudrem.