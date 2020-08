Pyszna, sycąca i zdrowa - pasta kanapkowa! Niezapowiedziani goście, wieczory przed telewizorem, szybkie śniadania - okazji, przy których sprawdzają się proste w przygotowaniu dania można wymieniać bez liku. My prezentujemy dziś sprawdzony przepis na znakomitą pastę, którą przygotujemy w chwilę, a która idealnie nadaje się do pieczywa, grzanek, czy jako dip do warzyw czy nachos.

PRZEPIS na pastę ze słonecznika, oliwek i pomidorów suszonych Reklama Składniki (4–6 porcji): 200 g słonecznika KRESTO

1 słoiczek pomidorów suszonych w oleju/oliwie (ok. 350 ml)

2 słoiczki oliwek zielonych Beach Flower (ok. 280 g)

3–4 ząbki czosnku

ok. 15 listków bazylii Przygotowanie 1. Słonecznik upraż na suchej patelni, następnie lekko przestudź. 2. Oliwki osącz z zalewy, zachowaj jednak płyn. 3. Słonecznik, pomidory wraz z olejem i obranym czosnkiem zmiksuj. Dodaj słonecznik i bazylię i zmiksuj ponownie. Gęstość pasty można regulować dodając płyn spod oliwek.