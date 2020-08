Bardzo ważne jest, by obiad czy kolacja zawierały mnóstwo składników odżywczych, które pozytywnie wpływają na działanie całego organizmu. Doskonałą propozycją na pyszny i zdrowy, a przy tym szybki, dodatek do obiadu lub kolację jest sałatka. Wykorzystując do przygotowania sałatki hummus z suszonymi pomidorami, nadamy jej lekkości i wyrazistości.

PRZEPIS na sałatkę z hummusem Reklama Składniki: hummus z pomidorami Lovege Sante

1,5 torebki kaszy bulgur

5-6 szt. pomidorów suszonych

1 szt. czerwonej cebuli

2 ząbki czosnku

1 żółta papryka

3 łyżki oliwy z oliwek

rukola

papryka wędzona (1 łyżeczka)

1 cytryna

sól i pieprz Przygotowanie Kaszę bulgur gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu i odkładamy na bok do ostygnięcia. Cebulę i czosnek kroimy w kosteczkę, podsmażamy na 1 łyżce oliwy z oliwek, pod koniec smażenia dodajemy paprykę wędzoną. Paprykę i pomidory suszone kroimy w kosteczkę, pietruszkę siekamy. Wszystkie składniki łączymy z ostudzoną kaszą bulgur, doprawiamy 2 łyżkami oliwy z oliwek, solą, pieprzem oraz wyciśniętym sokiem z 1/2 cytryny. Na dno osobnej miski przekładamy 1 opakowanie hummusu pomidorowego, następnie układamy warstwę rukoli oraz sałatkę.