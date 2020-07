PRZEPIS na sałatkę warstwową

Składniki:

1 woreczek mieszanki sałat Bolero mix firmy Eisberg

pół awokado

2 ogórki kiszone

50 g zielonej soczewicy

pół jabłka

pół czerwonej papryki

garść pestek dyni

3 łyżki oliwy z oliwek

sok z połówki cytryny

pół szklanki natki pietruszki

papryczka chilli

sól

Przygotowanie

Soczewicę wrzucić do osolonej, wrzącej wody i gotować 25 min. Odcedzić i zostawić do ostudzenia. Oliwę, drobno posiekaną pietruszkę i papryczkę chilli wymieszać z sokiem z cytryny, następnie doprawić do smaku solą. Paprykę pokroić w krótkie paski, ogórek, jabłko i awokado w kostkę. Na dno słoika wlać dressing, następnie wsypać soczewicę i układać warstwowo: jabłko, ogórek, awokado, paprykę oraz mieszankę sałat. Posypać prażonymi pestkami dyni. Przed spożyciem wymieszać wszystkie warstwy bądź wyłożyć do miseczki.