PRZEPIS na sernik na zimno z serkiem homogenizowanym, owocami i galaretką

Reklama

Składniki (dla 6 osób):

600 g serka homogenizowanego Rolmlecz (wanilia)

200 ml śmietanki Łaciata 30%

ok. 100 g biszkoptów

1 galaretka malinowa

1 galaretka krystaliczna

600 ml wody

350 g malin

Przygotowanie

Dno tortownicy (24 cm) wykładamy folią spożywczą, a następnie układamy na niej biszkopty. Galaretkę krystaliczną rozpuszczamy w szklance wrzącej wody (250ml), natomiast malinową w 350 ml, odstawiamy na kilkanaście minut do wystygnięcia. Ważne jest by były chłodne, ale wciąż płynne. W tym czasie przygotowujemy serowy krem - ubijamy śmietanę na sztywno, dodajemy do niej serek homogenizowany. Po połączeniu mieszamy masę z galaretką krystaliczną. Tak powstały krem przelewamy na biszkopty i wkładamy do lodówki na około 30 minut. Po tym czasie na wierzchu układamy maliny i zalewamy je wystudzoną galaretką malinową. Tak przygotowane ciasto zostawiamy w lodów na kilka godzin.