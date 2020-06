Hot dogi to jedne z bardziej popularnych dań typu fast food, zjeść je możemy w wielu barach i food truckach. Takie danie możemy zrobić również w domu, wystarczy dobrej jakości bułka oraz parówka lub kiełbaska, z mięsa lub w opcji bezmięsnej. Wegańskie zamienniki są coraz częściej wybierane przez smakoszy kuchni całego świata. Chętnie sięgamy po nowości kulinarne i chcemy próbować nowych przepisów. Wegańskie hot dogi z domowymi kiełbaskami pepperoni i salsą z sera naciowego i papryki zachwycą nie tylko wegan ale i tych, którzy jedzą mięso na co dzień. To doskonała alternatywa dla tradycyjnych parówek czy kiełbasek, które czasem chcemy zastąpić czymś innym.

PRZEPIS na wegańskie hot dogi z domowymi kiełbaskami „pepperoni” i salsą z sera naciowego i papryki

Składniki (4 porcje) :

1 łyżka oleju

1 cebula, posiekana

2 ząbki czosnku, posiekany

po 1 łyżeczce: ziarn kuminu i kopru włoskiego

1/2 szklanki ugotowanej cieciorki (może być z puszki)

2 łyżki koncentratu pomidorowego

po 1 łyżeczce: tymianku, wędzonej papryki, ostrej papryki, płatków chilli

3 łyżki sosu sojowego

1/2 szklanki wody gazowanej

1 duża szklanka glutenu w proszku

szczypta soli Salsa:

6 łodyg selera naciowego

1 czerwona papryka

garść świeżej kolendry

4 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka soku z cytryny

sól, pieprz

bułki do hot dogów

kilka ogórków kiszonych/konserwowych

prażona cebulka

Sos Street Food do Hot Dogów i Parówek Roleski

Przygotowanie

Wegańskie kiełbaski pepperoni

1. Na patelni rozgrzewamy olej, szklimy posiekane cebulę i czosnek. Dodajemy ziarna kuminu i kopru włoskiego. Prażymy 1-2 minuty, zdejmyjemy z ognia.

2. Piekarnik nagrzewamy do 165 st.C.

3. W kielichu blendera umieszczamy cieciorkę, podsmażone wcześniej składniki, koncentrat pomidorowy, sos sojowy, wodę gazowaną i resztę przypraw (oprócz glutenu). Blendujemy na gładki sos. Dodajemy gluten i blendujemy, aż powstanie gęste, zwarte “ciasto”.

4. Przygotowujemy kilka kawałków folii aluminiowej i nacieramy je olejem. Dzielimy masę na 8 równych części i każdą formujemy na kształt podłużnych kiełbasek. Kolejno zawijamy je w folię aluminiową, zawijając również końcówki.

5. Wykładamy na blachę i wstawiamy do piekarnika na około godzinę. Po tym czasie wyjmujemy na kratkę i odwijamy z folii.

Salsa

1. Siekamy drobno seler, paprykę i kolendrę.

2. Wsypujemy do miski, doprawiamy solą, pieprzem, sokiem z cytryny i oliwą.

3.Dokładnie mieszamy.

Sposób podania

Bułki do hot dogów lekko rumienimy w piekarniku. Ogórki kroimy w plastry. Parówki można jeszcze zrumienić na patelni. Bułki kroimy wzdłuż, smarujemy sosem Street Food do Hot Dogów i Parówek. Wkładamy parówki, dodajemy 3-4 łyżki salsy, smacznego!