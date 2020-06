Sushi to tradycyjna potrawa japońska, którą znają już wszyscy. Niestety błędnie uważamy ją za drogą i trudną do zrobienia. Produkty do jej przygotowania można kupić już w każdym sklepie, a korzyści płynące z jej jedzenia są duże. Nie bez powodu Japończycy znani są ze swojej długowieczności.

Surowa ryba jest bowiem doskonałym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, a wodorosty mają mnóstwo wapnia, magnezu i potasu.

Sprawdź dlaczego jeszcze warto jeść sushi.