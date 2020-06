PRZEPIS na placki twarogowe

Składniki:

1 opakowanie twarogu (250 g)

1 banan

40-50 g mąki ryżowej

5 g oleju do smażenia

Przygotowanie

Banana rozgnieść widelcem w misce, dodać twaróg i mąkę. Dokładnie wymieszać. Uformować około 15 malutkich placki. Jeżeli masa będzie się kleić, możemy zwilżyć dłonie wodą. Bardzo ważne jest, aby placki były małe - masa jest bardzo delikatna i może przywierać do patelni. Smażymy na małej ilości oleju na małym ogniu z dwóch stron, aż się zarumienią.

PRZEPIS na placki z cukinii

Składniki:

1 średnia cukinia

1 średnia marchewka

2 małe lub 1 duże jajko

50 g sera koziego/mozzarelli

1 mała cebula

1 duży ząbek czosnku

Sól, pieprz, papryka słodka i ostra do smaku

Przygotowanie

Cukinię i marchewkę zetrzeć na tarce (z cukinii dobrze odcisnąć sok). Cebulę ser pokroić w drobną kostkę, czosnek wycisnąć przez praskę i wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Masę przekładamy wyżką na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na ok. 30-40 min. Podajemy z jogurtem naturalnym z dodatkiem czosnku. Jeżeli placki przywierają do papieru, odczekajmy chwilę aż ostygną i przełóżmy je ostrożnie na talerz za pomocą łopatki.

PRZEPIS na placki z batata

Składniki:

150 g batata

1 jabłko

2 jajka

3 łyżki mąki jaglanej/ryżowej

1 płaska łyżeczka cynamonu

1 łyżka cukru kokosowego

Przygotowanie

Batata i jabłko obierz, a następnie zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Dodaj resztę składników i całość wymieszaj, ugniatając ręką. Placki piecz ok. 25 min w temperaturze 180 stopni.