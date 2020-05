PRZEPIS na zupę krem ze szparagów

Składniki (4 porcje):

1 pęczek szparagów zielonych

3–4 średnie ziemniaki

1 mała pietruszka

mały kawałek korzenia selera

5 cm białej części pora

2 ząbki czosnku

1 gałązka lubczyku (opcjonalnie)

750 ml wody Mama i ja

1 łyżka masła

2 łyżki oleju

sól, pieprz

pistacje, płatki migdałów

śmietana (opcjonalnie)

ulubione zioła

Przygotowanie

1. Ziemniaki, seler i pietruszkę obieramy i kroimy w kostkę.

2. W garnku o grubym dnie rozgrzewamy olej, a następnie wrzucamy do środka pokrojone warzywa. Lekko je podsmażamy, mieszając co 3–4 minuty.

3. Następnie do garnka dodajemy pokrojony por i obrany czosnek. Całość mieszamy i smażymy jeszcze około 1–2 minuty.

4. Dolewamy wodę i jeśli wybraliśmy opcję z lubczykiem, dosypujemy zioła i całość gotujemy 5 minut.

5. Z umytych szparagów odłamujemy łykowate końcówki (można je zamrozić i gdy uzbiera się większa ilość, wykorzystać je do przygotowania np. wywaru). Następnie dosypujemy pokrojone szparagi do garnka i gotujemy do momentu uzyskania odpowiedniej miękkości warzyw.

6. Tak przygotowaną zupę blendujemy, dodajemy masło, śmietanę i doprawiamy do smaku.

7. Podajemy ją z pokrojonymi pistacjami, migdałami i ziołami.