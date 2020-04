PRZEPIS na ciasto marchewkowe z kremem twarogowym

Składniki (na tortownicę o średnicy 21 cm):

Ciasto marchewkowe:

3 jajka

szczypta soli

180 g cukru

150 ml oleju rzepakowego

200 g marchewki

200 g mąki pszennej

1 kopiasta łyżeczka proszku do pieczenia

½ łyżeczki sody oczyszczonej

1 kopiasta łyżeczka cynamonu

½ łyżki naturalnego gorzkiego kakao

1 op. orzechów włoskich Bakal

100 g moreli suszonych Bakal

Konfitura morelowa:

100 g moreli suszonych Bakal

100 ml wrzątku

1 łyżka soku z cytryny

Krem twarogowy:

400 g twarogu tłustego

150 g miękkiego masła

100 g cukru pudru

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

2 łyżki powyższej konfitury morelowej

Do dekoracji:

30 g gorzkiej czekolady + 15 g masła

kilka sztuk moreli suszonych Bakal

kilka sztuk orzechów włoskich Bakal

Przygotowanie

Ciasto marchewkowe

Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Mąkę przesiać, wymieszać z proszkiem do pieczenia, sodą oczyszczoną, cynamonem i kakao. Marchewkę obrać, zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Orzechy włoskie posiekać, morele drobno pokroić. Jajka ubić z solą oraz cukrem do jasności i puszystości. Nadal ubijając wlewać strumyczkiem olej. Dodać startą marchewkę, posiekane bakalie i wymieszane suche składniki. Całość krótko zmiksować na najniższych obrotach miksera. Masę przelać do tortownicy o średnicy 21 cm wyłożonej papierem do pieczenia (tylko dno). Piec w piekarniku nagrzanym do 170 st. C przez około 70 minut do tzw. suchego patyczka. Po tym czasie wyjąć i wystudzić. Nożykiem oddzielić boki ciasta od rantów tortownicy.

Konfitura morelowa

Morele zalać wrzątkiem, pozostawić pod przykryciem na 15 minut. Po tym czasie, nie odsączając morel z wody, dodać do nich łyżkę soku z cytryny i całość zmiksować na gęstą konfiturę.

Krem twarogowy

Twaróg zmielić trzykrotnie. Miękkie masło utrzeć z cukrem pudrem do puszystości, następnie dodać zmielony twaróg, ekstrakt z wanilii oraz dwie łyżki przygotowanej wcześniej konfitury morelowej. Całość zmiksować do połączenia. Ostudzone ciasto marchewkowe przekroić ostrym nożem z ząbkami na dwa równe blaty. Dolny wysmarować pozostałą konfiturą morelową, wyłożyć ¾ kremu twarogowego (polecam wyciskać przez rękaw cukierniczy). Przykryć II blatem ciasta. Górę przyozdobić rozetkami kremu, oblać polewą czekoladową (czekoladę wraz z masłem stopić w kąpieli wodnej). Udekorować suszonymi morelami i orzechami włoskimi. Ciasto schłodzić w lodówce.

Smacznego!