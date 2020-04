PRZEPIS na kiełbasę białą w cieście

Składniki:

8 białych kiełbasek JBB

opakowanie ciasta francuskiego

cebule

majeranek

1 jajko

masło do podsmażenia

sól, pieprz

1 łyżka cukru

Składniki na sos:

150 ml słodkiej śmietanki

3 łyżki chrzanu

sól i biały pieprz

Przygotowanie

Białą kiełbasę parzymy na wolnym ogniu około 15 minut, następnie ściągamy z niej skórę. Cebulę kroimy w piórka, podsmażamy na maśle, doprawiamy solą, pieprzem, majerankiem i cukrem. Ciasto francuskie dzielimy na 8 równych prostokątów i na każdym z nich układamy cebulę i kiełbaski. Kiełbaski zawijamy w ciasto i zlepiamy brzegi. Przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i smarujemy rozmąconym jajkiem. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do temp. 190 stopni Celsjusza do momentu zbrązowienia, około 25 minut. W czasie pieczenia przygotowujemy sos. W garnuszku na małym ogniu gotujemy śmietankę z chrzanem, doprawiamy pieprzem i solą. Kiełbaski podajemy na ciepło lub zimno z sosem chrzanowym.