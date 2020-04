Paschę można dowolnie zmieniać i dostosowywać do gustów smakowych domowników. Co ważne, jest potrawą podkreślającą podniosły charakter świąt. Poznaj przepis na jej najbardziej tradycyjne wydanie.

PRZEPIS na paschę

Składniki:

1 kg twarogu

4 żółtka z dużych jajek

150 ml śmietany 30%

200 g miękkiego masła

200 g cukru pudru

2 łyżki cukru waniliowego

100 g moreli suszonych Bakal Soft

100 g suszonych rodzynek Bakal Naturalnie

50 g orzechów włoskich Chandler Bakal Naturalnie

50 g żurawiny suszonej Bakal Naturalnie

Przygotowanie

Zmielić dwukrotnie twaróg. Cukier puder oraz żółtka utrzeć na puszystą masę, następnie dodać miękkie masło, śmietanę oraz cukier waniliowy. Pokroić w kostkę morele oraz posiekać orzechy włoskie. Morele nie wymagają wcześniejszego namaczania. Do masy dodawać stopniowo twaróg oraz po garści przygotowanych bakalii. Masę przelewać do wysokiej formy, np. miski wyłożonej uprzednio ścierką. Włożyć deser do lodówki do stężenia. Przełożyć paschę na paterę.

Pascha – dlaczego jest wyjątkowa?

W zależności od rodzaju paschy możemy w niej znaleźć witaminę E oraz A, fosfor, wapń i białko. Bakalie w niej występujące wzbogacają ją także o wartościowe składniki odżywcze, niezwykle ważne w naszej diecie. Do tego deseru łatwo wprowadzać smakowe modyfikacje i na jego bazie przygotowywać przeróżne słodkości.